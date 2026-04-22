Наркосиндикат “Хімпром” з російським слідом: поліція розкрила схему з наркотиками, насильством і call-центрами

В Україні припинили діяльність злочинної спільноти “Хімпром”, яка займалася наркоторгівлею, насильницькими злочинами та шахрайством. Орієнтовна вартість вилученої продукції перевищує 75 млн грн. Встановлено зв’язок із ліквідованою раніше наркомережею U420.

Деталі під час брифінгу повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський 22 квітня.

За його словами, йдеться про розгалужену злочинну структуру, яка діяла на території України та Євросоюзу.

“Систему, яка тривалий час здійснювала кримінальний вплив на території України, а також на території Євросоюзу. Структура причетна одразу до кількох напрямків злочинної діяльності – незаконний обіг наркотиків, насильницькі злочини, шахрайство через кол-центри, а також організація масштабного проєкту U420 (збут продукції із вмістом синтетичних канабіноїдів)”, – зазначив Вигівський.

За даними слідства, учасники займалися виготовленням наркотиків, а також здійснювали інформаційний тиск і дискредитацію через медіа тих, хто перешкоджав їхній діяльності.

Організацію створив 36-річний громадянин РФ на псевдо “Мексиканець”, який з 2019 року перебував у міжнародному розшуку та координував роботу угруповання з-за кордону.

Поліцейські задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів, вчинених учасниками спільноти або на їхнє замовлення. Також зафіксовано переслідування правоохоронців, які викривали діяльність угруповання.

Крім того, фігуранти організували мережу шахрайських call-центрів, через які ошукали громадян країн Європейського Союзу на майже 50 млн грн. У грудні минулого року правоохоронці ліквідували цю мережу.

У межах розслідувань проведено тисячі оперативних заходів та дві масштабні спецоперації на території України. Правоохоронці вилучили понад 54 тисячі літрів продукції з вмістом CBD, понад 12 тисяч джойнтів, 20 тисяч таблеток “сон-релакс”, понад 4 тисячі банок із цукерками та гашишем, майже 20 тисяч літрів екстракту для кальянного тютюну, понад 3 тисячі кілограмів сумішей, а також обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи та готівку на суму 7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці провели обшуки у мережі магазинів U420, які продавали наркотичні речовини під виглядом сувенірів.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 мільйонів гривень. Накладено арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання задіяних у схемі та заблоковано криптовалюти на суму майже 1 мільйон USDT.

17 квітня 2026 року правоохоронці провели ще одну спецоперацію в межах документування насильницьких злочинів злочинної спільноти “Хімпром” та злочинів, пов’язаних із вимаганням, погрозами і тиском. Понад сімдесят обшуків проведено на території столиці та чотирьох областей держави. У результаті вилучено п’ятнадцять автомобілів і майже сім мільйонів гривень, а також зброю та боєприпаси.

Наразі слідчі поліції повідомили чотирьом учасникам про підозру за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Судом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.