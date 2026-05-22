Зеленський обговорив із Макроном, Стармером і Мерцом військові плани Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року українські сили звільнили та утримують під контролем 590 квадратних кілометрів території. Про це він повідомив після розмов із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, він поінформував європейських лідерів про ситуацію на фронті та стан української оборони.

«Дійсно, українські позиції сильніше зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем», — заявив президент.

Він наголосив, що тенденція на фронті «точно не в інтересах окупанта», а Україна продовжує нарощувати показники знищення російського особового складу.

За словами Зеленського, це разом із санкційним тиском змушує Росію робити вибір на користь дипломатії.

Президент також повідомив, що передав союзникам детальну інформацію української розвідки щодо військових і політичних планів Росії.

«Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію», — сказав він.

Зеленський додав, що очікує відповіді від американської сторони щодо можливих форматів і графіка майбутніх зустрічей.