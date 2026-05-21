Зеленський заявив про посилення захисту кордону з Білоруссю і попередив про наслідки у разі агресії

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту північних регіонів України через потенційні загрози з території Білорусі та Брянської області РФ. За його словами, Україна також має можливості для превентивних дій у відповідь.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що під час поїздки до Славутича провів зустріч із керівниками громад Київської та Чернігівської областей.

Президент заявив, що Україна посилюватиме фортифікації, захист кордону та протиповітряну оборону на північному напрямку.

“У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі”, — сказав Зеленський.

Він також нагадав, що у 2022 році наступ на Україну відбувався і з території Білорусі.

“Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати”, — заявив президент.

Зеленський повідомив, що міністр оборони отримав завдання щодо розподілу додаткового обладнання для посилення ППО на Чернігівсько-Київському напрямку.

Окремо президент подякував українським військовим та СБУ за удари по російській інфраструктурі, зокрема по нафтопереробному заводу у Сизрані, який розташований приблизно за 800 км від українського кордону.

“Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну”, — сказав Зеленський.

Також глава держави анонсував дипломатичні переговори з партнерами з формату Е3 щодо посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про доставку ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання у Білорусі в межах навчань ядерних сил. У Міноборони Білорусі також повідомляли про початок масштабних тренувань із бойового застосування ядерної зброї.