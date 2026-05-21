У Харкові адвокатка та працівниця суду організували для ухилянтів схему з фейковим опікунством — СБУ

Служба безпеки викрила у Харкові схему ухилення від мобілізації через оформлення фейкового опікунства над дітьми. Серед затриманих — адвокатка, її спільники та помічниця судді районного суду.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, організаторкою схеми була місцева адвокатка, яка залучила до оборудки двох підлеглих, помічницю судді та керівницю районного відділу у справах дітей Харківської міськради.

Слідство встановило, що фігуранти оформлювали військовозобов’язаним чоловікам фіктивне одноосібне опікунство над дітьми для отримання відстрочки від мобілізації. Для цього учасники схеми виготовляли підроблені довідки про нібито самоусунення матері від виховання дитини. Після цього адвокатка готувала позови про позбавлення жінок батьківських прав.

“На цьому етапі “включалася” посадовиця суду, яка сприяла безперешкодному розгляду справи та ухваленню “правильного” рішення”, — розповіли в СБУ.

Під час обшуків за місцями роботи, в помешканнях та автомобілях затриманих вилучено смартфони та чорнову документацію із доказами злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ та заступник Генпрокурора України повідомили чотирьом фігуранткам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (організація зловживання впливом, вчинене організованою групою).

Затриманим загрожує до восьми років увʼязнення. Триває встановлення всіх причетних до схеми.