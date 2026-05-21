Шестеро людей постраждали через атаки РФ на Харківщину: під ударами опинилися будинки, транспорт, АЗС

Протягом доби внаслідок російських ударів по Харківщині постраждали шестеро людей. Окупанти били по будинках, транспорту та підприємствах.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі та в Золочівській СВА.

21 травня, близько 5:05, російські військові завдали удару FPV-дроном по селищу Золочів. Пошкоджено мікроавтобус, у якому перебувало подружжя. За даними начальника Золочівської СВА Віктора Коваленка, внаслідок удару гострої реакції на стрес зазнали 41-річна жінка та 43-річний чоловік.

Сьогодні ж о 7:00 російські війська вдруге атакували селище FPV-дроном. Пошкоджено приватний автомобіль. Без постраждалих.

20 травня, о 23:40 ворог, росіяни безпілотником “Гербера” атакували місто Богодухів. Пошкоджено житловий будинок.

Того ж дня, близько 19:35, війська РФ здійснили атаку двома БпЛА “Герань-2” по Чугуївському району. У Чугуєві зафіксовано влучання у дах двоповерхової будівлі, на першому поверсі якої розташоване поштове відділення. Ще один удар прийшовся поблизу села Кам’яна Яруга, по території АЗС. Внаслідок влучання в ємність газової колонки виникла пожежа. Працівнику АЗС медики надали допомогу на місці — чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Також зафіксовано удар російського БпЛА по селу Гусинка Куп’янського району. 42-річний чоловік дістав поранення, ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.