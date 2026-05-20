Авіабомби й дрони били по чотирьох районах Дніпропетровщини: загинула жінка

Дніпропетровщина знову прожила день у режимі, який для прифронтового регіону вже став страшною буденністю: вибухи, дрони, авіабомби й постійні повідомлення про нові удари.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, протягом доби російські війська майже 30 разів атакували чотири райони області. Били авіабомбами та безпілотниками.

Росія перетворила цивільну інфраструктуру на мішень.

У Кам’янському внаслідок ударів пошкоджені підприємство, приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

Особливо важкою ситуація була на Нікопольщині. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, дитячий садок і приватний будинок.

Там загинула 46-річна жінка.

І це вже давно виглядає як похмура арифметика цієї війни: щоночі й щодня Росія запускає по українських містах дрони, снаряди й бомби, а в зведеннях знову з’являються звичайні люди, які просто жили своє життя.

На Криворіжжі російські удари припали по Зеленодольській та Гречаноподівській громадах. Пошкоджена інфраструктура, поранення дістав 56-річний чоловік. Медики залишили його на амбулаторному лікуванні.

Також під обстрілами були Покровська та Межівська громади Синельниківського району. Там пошкоджені приватні будинки, а 63-річну жінку з пораненнями госпіталізували.

Особливо показовий масштаб самої атаки. Майже 30 ударів за добу — це вже не “поодинокі прильоти”, а системний тиск на регіон, де Росія намагається виснажувати людей постійною небезпекою.

Бо головна мета таких атак — не лише руйнування. Це ще й спроба зробити нормальне життя неможливим навіть далеко від лінії фронту.