На Дніпропетровщині за день двоє загиблих і 11 поранених після атак РФ

28 квітня у Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення. Протягом дня зафіксували майже 50 ударів по трьох районах області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька і Мозолевська громади. Пошкоджено інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки. Поранені п’ятеро людей, серед них 82-річна жінка у важкому стані. Ще троє постраждалих госпіталізовані, один чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру, одна людина загинула, шестеро дістали поранення. Четверо чоловіків перебувають у лікарні, ще двоє лікуються вдома.

Також удари зафіксовані по Раївській громаді Синельниківського району, де загинула одна людина.