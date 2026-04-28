        На Харківщині дрони-перехоплювачі збили два російські БпЛА зі штучним інтелектом (відео)

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 19:16
        Безпілотник V2U / Скриншот

        У Харківській області екіпаж операторів дронів-перехоплювачів 127-ї окремої важкої механізованої бригади менш ніж за 30 хвилин знищив два новітніх російських безпілотники V2U. Ці БпЛА прямували у бік Харкова.

        Про це повідомили у 127-й окремій важкій механізованій Харківській бригаді.

        V2U — це автономний баражуючий боєприпас, оснащений штучним інтелектом на базі Nvidia.

        Реклама
        Реклама

        “Він стійкий до впливу засобів РЕБ та може самостійно, без зв’язку з оператором, орієнтуватись, знаходити та актувати цілі”, — розповіли військові.

        За даними військових, російські війська активно застосовують такі безпілотники з початку 2025 року, зокрема для атак по Харкову.


        Реклама
        Реклама

