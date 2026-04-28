На Харківщині дрони-перехоплювачі збили два російські БпЛА зі штучним інтелектом (відео)

У Харківській області екіпаж операторів дронів-перехоплювачів 127-ї окремої важкої механізованої бригади менш ніж за 30 хвилин знищив два новітніх російських безпілотники V2U. Ці БпЛА прямували у бік Харкова.

Про це повідомили у 127-й окремій важкій механізованій Харківській бригаді.

V2U — це автономний баражуючий боєприпас, оснащений штучним інтелектом на базі Nvidia.

“Він стійкий до впливу засобів РЕБ та може самостійно, без зв’язку з оператором, орієнтуватись, знаходити та актувати цілі”, — розповіли військові.

За даними військових, російські війська активно застосовують такі безпілотники з початку 2025 року, зокрема для атак по Харкову.