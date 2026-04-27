        Техно

        Українська армія вже отримала вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік — Міноборони

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 21:02
        читать на русском →
        Дрон-перехоплювач / Фото: armyinform
        З початку 2026 року українське військо отримало вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік. Такі засоби використовують для посилення захисту неба в межах системи “малої” протиповітряної оборони.

        Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

        Міністерство оборони продовжує нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для підрозділів ЗСУ. Постачання забезпечують через кілька каналів: прямі закупівлі за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ, програму “Армія дронів.Бонус” та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

        За словами Федорова, дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність у бойових умовах та посилили протиповітряну оборону. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, дозволяючи зосередити її ресурси на протидії ворожим ракетам.

        “Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди, що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси”, – йдеться в повідомленні.

        За даними Міноборони, у березні дрони-перехоплювачі збили рекордні понад 33 тисячі ворожих безпілотників різного типу.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини