На Сумщині скоротили комендантську годину

Водночас у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Питання розглядали з урахуванням звернень від бізнесу. Скорочення комендантської години має сприяти економічній активності, створенню кращих умов для роботи підприємств і покращенню транспортного сполучення.

Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за участю військового командування та профільних служб.

У Сумській області скоротили комендантську годину – відтепер обмеження діятимуть з 00:00 до 05:00. Відповідний спільний наказ підписав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.