На Сумщині скоротили комендантську годину

У Сумській області скоротили комендантську годину – відтепер обмеження діятимуть з 00:00 до 05:00. Відповідний спільний наказ підписав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Про це повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.
Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за участю військового командування та профільних служб.
Питання розглядали з урахуванням звернень від бізнесу. Скорочення комендантської години має сприяти економічній активності, створенню кращих умов для роботи підприємств і покращенню транспортного сполучення.
Водночас у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від безпекової ситуації.