        Події

        Масована атака дронів на Суми: постраждалих вже 15, серед них троє дітей

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 08:51
        читать на русском →
        Пожежа у будинку після атаки на Суми / Фото: Прокуратура Сумщини
        Пожежа у будинку після атаки на Суми / Фото: Прокуратура Сумщини

        21 квітня росіяни атакували Суми. Вночі окупанти вдарили по місту десятьма безпілотниками, є постраждалі.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        За медичною допомогою звернулось 15 людей, серед яких три неповнолітні дівчини.

        “Серед поранених – троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога”, – написав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        У багатоквартирних будинках та навчальних закладах пошкоджено сотні вікон, зруйновано будівлю закладу освіти, знищено щонайменше десять автомобілів.

        Наслідки атаки БпЛА на Суми / Фото: Прокуратура Сумщини, Нацполіція

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини