Масована атака дронів на Суми: постраждалих вже 15, серед них троє дітей

У багатоквартирних будинках та навчальних закладах пошкоджено сотні вікон, зруйновано будівлю закладу освіти, знищено щонайменше десять автомобілів.

“Серед поранених – троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога”, – написав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За медичною допомогою звернулось 15 людей, серед яких три неповнолітні дівчини.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .