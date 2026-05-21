Останки лідера ОУН Андрія Мельника та його  дружини повернули в Україну для перепоховання

В Україну через словацький кордон на Закарпатті повернули останки полковника армії УНР та лідера ОУН у 1938–1964 роках Андрія Мельника і його дружини Софії Федак-Мельник. Прах подружжя доставили з Люксембургу для подальшого перепоховання в Україні.

Про це пише Укрінформ.

Останки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник доставили з Люксембургу до Закарпатського кордону зі Словаччиною. На кордоні прах зустріли ветерани, ліцеїсти, пластуни, представники влади та духовенства. Після церемонії останки повезли до Києва.

Під час урочистостей закарпатські пластуни поклали на труну Андрія Мельника землю із Красного поля — місця оборони Карпатської України карпатськими січовиками.

19 травня на цвинтарі Боневуа у Люксембурзі відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні останків Андрія Мельника та його дружини для перепоховання в Україні.

Андрій Мельник був полковником армії УНР, співзасновником Української військової організації та одним із провідників українського націоналістичного руху. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938 році він очолив Провід українських націоналістів.

У 1924 році Мельника заарештувала польська влада, після чого він провів п’ять років у в’язниці. Під час Другої світової війни перебував у Берліні, а з 1942 року утримувався під домашнім арештом. Із лютого 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен.

Після війни Андрій Мельник жив у Люксембурзі, де займався діяльністю української еміграції. У 1947 році його обрали довічним головою ОУН. У 1957 році він виступив із програмою створення Світового конгресу українців.

Андрій Мельник помер 1 листопада 1964 року в Кельні. Його поховали на цвинтарі Бонвуа у Люксембурзі.