У Міноборони заявили про зростання ефективності дронів-перехоплювачів проти “шахедів” удвічі

В Україні за останні чотири місяці суттєво зріс відсоток збиття російських “шахедів” дронами-перехоплювачами. За даними Міноборони, за чотири місяці показники збільшилися вдвічі, попри те, що РФ щомісяця нарощує кількість запусків таких безпілотників на 35%.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, пише Interfax-Україна.

Україна продовжує розбудовувати систему “малої” протиповітряної оборони, завдяки чому ефективність перехоплення дронів значно покращилася.

“Відсоток збиття “шахедів” дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні чотири місяці. Хоча кількість “шахедів”, які Росія запускає щомісячно, збільшується на 35%”, — сказав Федоров.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 травня росіяни запустили по Україні 116 БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія”. Протиповітряною обороною знешкоджено 109 російських дронів на півночі, півдні та сході країни.