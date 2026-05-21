        Події

        Російський дрон ударив по агропідприємству на Чернігівщині: є загиблий

        Галина Шподарева
        21 Травня 2026 09:08
        читать на русском →
        Знищений російським БпЛА автомобіль на Чернігівщині / Фото: ДСНС
        Знищений російським БпЛА автомобіль на Чернігівщині / Фото: ДСНС

        20 травня, о 16:20, у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області внаслідок атаки російського БпЛА загинула одна людина, ще двоє постраждали. Після удару на території агропідприємства спалахнули пожежі.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Внаслідок атаки загорілися автомобіль та складська будівля агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі.

        Реклама
        Реклама

        За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, загиблий та поранені — працівники фермерського господарства.

        У постраждалих — травми різного ступеня тяжкості.

        Наслідки удару по фермі на Чернігівщині / Фото: ДСНС, Новгород-Сіверська РВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov