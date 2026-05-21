Російський дрон ударив по агропідприємству на Чернігівщині: є загиблий

20 травня, о 16:20, у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області внаслідок атаки російського БпЛА загинула одна людина, ще двоє постраждали. Після удару на території агропідприємства спалахнули пожежі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок атаки загорілися автомобіль та складська будівля агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі.
За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, загиблий та поранені — працівники фермерського господарства.
У постраждалих — травми різного ступеня тяжкості.