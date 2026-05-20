“Динамо” взяло 14-й Кубок України: Буяльський оформив дубль у фіналі

Київське “Динамо”, схоже, вирішило нагадати всім, що навіть після кількох років без Кубка України цей турнір усе одно залишається для киян майже “домашнім”.

У фіналі турніру сезону 2025/26 команда Олександра Шовковського перемогла “Чернігів” із рахунком 3:1 і завоювала свій 14-й Кубок України.

І якщо чесно, цей фінал вийшов значно цікавішим, ніж багато хто очікував.

З одного боку було “Динамо” — футбольний гігант із мільйонами вболівальників, Ярмоленком і купою досвіду. А з іншого — “Чернігів”, який ще недавно взагалі важко було уявити у вирішальному матчі турніру.

Команда з Першої ліги стала першим за сім років представником свого дивізіону у фіналі Кубка України.

І на старті фіналу “Чернігів” точно не виглядав статистом.

Перший гол “Динамо” на 14-й хвилині навіть скасували після VAR — Віталій Буяльський заліз в офсайд. Але капітан киян швидко виправив ситуацію.

На 26-й хвилині Буяльський потужно пробив у “дев’ятку” з центру штрафного й відкрив рахунок.

Щоправда, “Чернігів” відповів так, що стадіон, мабуть, на секунду перестав вірити в реальність того, що відбувається.

Після розіграшу штрафного Анатолій Романченко головою забив історичний м’яч — перший гол представника Першої ліги у фіналі Кубка України.

І тут на якийсь момент запахло дуже небезпечною для “Динамо” історією у стилі “маленький клуб ламає систему”.

Але після перерви кияни все ж увімкнули режим команди, яка роками живе у фіналах.

Буяльський оформив дубль, знову залишившись без опіки у центрі штрафного, а остаточно все закрив Андрій Ярмоленко.

І це був дуже “ярмоленківський” гол: комбінація з Едуардо Герреро, спокійний обіграш захисника й точний удар у дальній кут.

3:1 — і Кубок знову їде до Києва.

Для “Динамо” це перший кубковий трофей за останні п’ять років. Востаннє кияни вигравали турнір ще у сезоні 2020/21 під керівництвом Мірчі Луческу.

І тепер “Динамо” вже буквально дихає в спину “Шахтарю” в історичній гонці Кубка України. У донеччан — 15 трофеїв, у киян тепер 14.

А ще цей фінал дуже добре показав нинішній український футбол. Бо навіть у час війни, постійних проблем і кадрових втрат країна все одно примудряється народжувати історії, де команда з Першої ліги забиває у фіналі Кубка, а ветерани на кшталт Ярмоленка все ще вирішують долю великих матчів.