“МанСіті” виграв Кубок Англії, обігравши “Челсі” у фіналі

«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англії, мінімально обігравши «Челсі» у фіналі на «Вемблі». Переможний м’яч у другому таймі забив Антуан Семеньйо, повідомляє Reuters.

Команда Пепа Гвардіоли перемогла з рахунком 1:0 та оформила англійський кубковий дубль після перемоги у Кубку ліги в березні.

Єдиний гол у матчі був забитий на 72-й хвилині. Ганець Антуан Семеньйо після передачі Ерлінга Голанда ефектно переправив м’яч у ворота Роберта Санчеса ударом п’ятою.

Після голу гра стала значно активнішою. У «Манчестер Сіті» Раян Шеркі змусив Санчеса рятувати команду, а Матеуш Нунес влучив у штангу.

«Челсі» також мав моменти — шансами не скористалися Енцо Фернандес, Жоау Педру та Ліам Делап.

Для «Сіті» цей трофей став восьмим Кубком Англії в історії клубу.

Капітан команди Бернарду Сілва, який залишить клуб після завершення сезону, назвав перемогу «особливою».

«Дуже приємно завершувати таким чином. І, можливо, у нас ще є маленька мрія поборотися за титул у Прем’єр-лізі», — сказав португалець після матчу.

За два тури до завершення чемпіонату «Манчестер Сіті» відстає від лідера АПЛ «Арсенала» на два очки.

Для «Челсі» це вже сьома поспіль поразка у фіналах внутрішніх кубкових турнірів Англії.

Сезон для лондонського клубу залишається складним — команда опустилася на дев’яте місце в Прем’єр-лізі, а керівництво BlueCo продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Ліама Розеньйора.