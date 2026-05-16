        Політика

        Україна і Молдова координуватимуть дії через крок Росії щодо Придністров’я

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 19:47
        читать на русском →
        Колаж ТСН
        Колаж ТСН

        Президент Володимир Зеленський заявив, що спрощення Росією процедури отримання громадянства для жителів Придністров’я є спробою Москви посилити свій вплив у регіоні. За його словами, Україна вже почала консультації з Молдовою щодо спільної реакції.

        У зверненні Зеленський заявив, що рішення РФ щодо Придністров’я означає не лише пошук нових солдатів, оскільки російське громадянство передбачає військовий обов’язок.

        «Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї», – сказав президент.

        Реклама
        Реклама

        За словами Зеленського, у Москві часто заявляють, що їх цікавить лише Донбас, однак насправді російські інтереси значно ширші.

        Президент також наголосив, що присутність російського військового контингенту та спецслужб у Придністров’ї є викликом для України.

        «Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові», – підкреслив він.

        Зеленський повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ України контактувати з молдовською стороною щодо спільної оцінки ситуації та можливих спільних дій.

        Крім того, президент очікує пропозицій від українських спецслужб і розвідки щодо формату реагування на дії Росії.

        «Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів», – додав Зеленський.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov