Україна і Молдова координуватимуть дії через крок Росії щодо Придністров’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що спрощення Росією процедури отримання громадянства для жителів Придністров’я є спробою Москви посилити свій вплив у регіоні. За його словами, Україна вже почала консультації з Молдовою щодо спільної реакції.

У зверненні Зеленський заявив, що рішення РФ щодо Придністров’я означає не лише пошук нових солдатів, оскільки російське громадянство передбачає військовий обов’язок.

«Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї», – сказав президент.

За словами Зеленського, у Москві часто заявляють, що їх цікавить лише Донбас, однак насправді російські інтереси значно ширші.

Президент також наголосив, що присутність російського військового контингенту та спецслужб у Придністров’ї є викликом для України.

«Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові», – підкреслив він.

Зеленський повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ України контактувати з молдовською стороною щодо спільної оцінки ситуації та можливих спільних дій.

Крім того, президент очікує пропозицій від українських спецслужб і розвідки щодо формату реагування на дії Росії.

«Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів», – додав Зеленський.