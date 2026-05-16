У Британії військовий помер після падіння з коня на очах у глядачів

У Великій Британії військовий із підрозділу The King’s Troop, Royal Horse Artillery загинув після падіння з коня під час Royal Windsor Horse Show. Король Чарльз III заявив, що був «шокований і засмучений» трагедією, повідомляє Sky News.

Інцидент стався ввечері 15 травня під час королівського кінного шоу у Віндзорі. За даними поліції Thames Valley, військовий впав з коня, коли тварина залишала арену.

Солдата з тяжкими травмами намагалися врятувати медики, однак він помер на місці. Його родину вже поінформували про трагедію.

У поліції заявили, що наразі не виявили жодних підозрілих обставин смерті. Правоохоронці працюють разом із Міністерством оборони Великої Британії, підрозділом розслідування оборонних інцидентів та організаторами шоу для встановлення всіх обставин події.

Після трагедії Букінгемський палац оприлюднив заяву короля Чарльза III.

У палаці повідомили, що монарх був «глибоко шокований і засмучений», дізнавшись про смерть військового. Також зазначається, що король особисто висловить співчуття родині загиблого.

Попри трагедію, Royal Windsor Horse Show продовжили за запланованою програмою, однак без виступу The King’s Troop, Royal Horse Artillery.