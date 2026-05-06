Українець, обвинувачений у підпалі будинку Стармера, заявив, що не знав, хто він

Українець Роман Лавринович, якого обвинувачують у підпалах майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, заявив у поліції, що не знав, хто такий глава британського уряду.

Про це повідомляє BBC із посиланням на матеріали судового процесу в лондонському суді Олд-Бейлі.

За даними слідства, 22-річний Лавринович разом із Петром Починком та уродженцем України, громадянином Румунії Станіславом Карпюком обвинувачуються у змові з метою підпалу двох об’єктів нерухомості та автомобіля, пов’язаних зі Стармером. Усі троє провину заперечують.

Прокуратура стверджує, що Лавриновича нібито завербував через Telegram російськомовний користувач під ніком «El Money», який обіцяв йому гроші.

Під час допиту поліцейський кілька разів запитував Лавриновича, чи знає він Кіра Стармера та чи має претензії до нього або британського уряду. На всі запитання той відповів негативно.

За версією слідства, 8 травня 2025 року в районі Кентіш-Таун у Лондоні підпалили автомобіль Toyota, який раніше належав Стармеру. Через кілька днів сталася пожежа у квартирі в Іслінгтоні, де прем’єр колись проживав, а 12 травня — займання біля входу до будинку Стармера, який на той момент орендувала його родичка.

Суду також повідомили, що після останнього інциденту користувач «El Money» написав Лавриновичу повідомлення із закликом залишити місто, пообіцявши надіслати гроші.

Сам Лавринович заявив поліції, що йому пропонували гроші за перевірку камер відеоспостереження та виконання певних завдань за адресами, однак він заперечив свою участь у підпалах.

За словами обвинуваченого, він погодився через потребу в грошах і водночас побоювався погроз на свою адресу та адресу своєї бабусі.

Судовий процес триває.