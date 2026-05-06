Україна почала процес конфіскації активів Азарова і його сина

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова.

Про це повідомив Мін’юст.

У міністерстві зазначили, що позов подано 6 травня відповідно до закону «Про санкції».

За даними Мін’юсту, після втечі з України у 2014 році Микола Азаров нібито здійснював інформаційну підтримку дій РФ щодо анексії Криму, а після початку повномасштабної війни поширював російську пропаганду та виправдовував агресію проти України.

Щодо Олексія Азарова, у відомстві заявляють, що він після виїзду до РФ створив там розгалужену бізнес-мережу. За версією міністерства, його структури сплачують податки до бюджету Росії та здійснюють матеріально-технічне забезпечення російської агресії.

Мін’юст просить суд стягнути в дохід держави активи, які, за даними відомства, прямо або опосередковано належать Миколі та Олексію Азаровим.

Йдеться, зокрема, про нерухомість і земельні ділянки у Києві та Київській області, грошові кошти, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби, що мають матеріальну й історико-культурну цінність.