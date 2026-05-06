        У Дніпрі 7 травня оголосили днем жалоби

        Віктор Алєксєєв
        6 Травня 2026 15:54
        Гуртожиток у Дніпрі. Туту загинула одна людина, ще 11, серед них - дитина поранені. 3 травня 2026 / Фото ДСНС
        У Дніпрі 7 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів у період з 25 квітня по 6 травня. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

        За його словами, через постійні атаки та велику кількість жертв у місті вже складно визначати, коли саме оголошувати жалобу.

        «Від себе особисто хочу сказати, що з усіма цими обстрілами та численними жертвами я вже не знаю, як і коли оголошувати в Дніпрі день жалоби», — написав Філатов.

        Мер також зазначив, що лише через півтора тижня після попереднього дня жалоби російські війська «вбили у Дніпрі ще 14 людей».


