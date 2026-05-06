У Дніпрі 7 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів у період з 25 квітня по 6 травня. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, через постійні атаки та велику кількість жертв у місті вже складно визначати, коли саме оголошувати жалобу.

«Від себе особисто хочу сказати, що з усіма цими обстрілами та численними жертвами я вже не знаю, як і коли оголошувати в Дніпрі день жалоби», — написав Філатов.

Мер також зазначив, що лише через півтора тижня після попереднього дня жалоби російські війська «вбили у Дніпрі ще 14 людей».