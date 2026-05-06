У Харкові посадовицю виконавчої служби затримали на хабарі

Правоохоронці затримали у Харкові посадовицю державної виконавчої служби та її посередника, яких підозрюють у вимаганні грошей за зняття арешту з квартири. За “вирішення питання” ділки вимагали тисячу доларів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, заступниця начальника одного з відділів державної виконавчої служби Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції вимагала гроші за закриття виконавчих проваджень та зняття арешту з нерухомості.

Реклама

Реклама

Встановлено, що у квітні 2026 року посадовиця висунула представнику спадкоємця квартири вимогу надати 1 тис. доларів. Частина коштів мала піти на погашення офіційних боргів, решту вона планувала залишити собі.

До схеми жінка залучила директора філії державного підприємства, яке займається реалізацією арештованого майна та співпрацює з органами виконавчої служби.

За версією слідства, посередник пояснював порядок передачі коштів та послідовність дій.

“Після сплати заборгованостей у межах виконавчих проваджень представник спадкоємця надіслав ділкам підтверджуючі документи. 1 травня на вимогу службовиці він віддав решту суми — 23 тис. грн — директору держпідприємства. Той передав частину коштів виконавиці, а решту лишив собі”, — розповіли в прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, чоловіку — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання щодо відсторонення посадовиці від посади.