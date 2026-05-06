В Україні зафіксували рекордні +30 після квітневого холоду: як довго триватиме спека

Після квітневого похолодання в Україні зафіксували перші літні температури до +30 °C. Водночас синоптики прогнозують, що вже найближчими днями спека послабне.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

За його словами, 5 травня +30 °C зафіксували на метеостанції Чорнобиль у Київській області. Таким чином Україна сьогодні опинилася серед найтепліших країн Європи.

Реклама

Реклама

Синоптик пояснив, що потепління зумовлене висотним гребенем тепла та надходженням тропічного повітря з Балкан і Центральної Європи на тлі сонячної малохмарної погоди.

За попередніми прогнозами, така спека триватиме недовго. Уже на вихідних атмосферні фронти принесуть зниження температури та локальні короткочасні грозові дощі.

“На вихідних атмосферні фронти принесуть послаблення літнього тепла та локальні короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі +7…+12 °C, вдень +17…+22 °C”, — йдеться в повідомленні.