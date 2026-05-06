“Путіна хвилюють лише військові паради”: Сибіга відреагував на порушення Росією режиму тиші

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною з опівночі 6 травня. Російські атаки дронами та ракетами тривали протягом усієї ночі.

Про це повідомили в МЗС.

У ніч на 6 травня для атаки на Україну росіяни застосували 108 безпілотників та три ракети, зокрема зафіксовано удари по Харкову та Запоріжжю.

Сибіга зазначив, що Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій, який підтримали інші держави та міжнародні організації.

“Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя”, – йдеться в повідомленні.

Сибіга підкреслив, що така позиція потребує посилення тиску на РФ, включаючи нові санкції, ізоляцію, притягнення до відповідальності та розширення підтримки України.