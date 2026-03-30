У МЗС відреагували на заяви Ірану про співучасть України у війні

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви Ірану про нібито “співучасть” України у війні на стороні США. У відомстві назвали ці звинувачення безпідставними.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий написав у соцмережі X.

“Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, він бреше. Майже 60 000 безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року. Жоден український безпілотник ніколи не влучав в Іран. Цього брехуна давно треба було б усунути разом з його режимом”, — написав Георгій Тихий.

Нагадаємо, раніше постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іровані направив листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерреша та до Ради Безпеки, в якому звинуватив Україну у «співучасті» у війні США проти Ірану. За його словами, причиною стало направлення Україною експертів із протидії дроновим атакам до країн Близького Сходу, що він назвав «матеріальною та оперативною підтримкою військової агресії під керівництвом США та ізраїльського режиму».

В Україні ці твердження спростували. Зокрема, зазначається, що Україна не направляла експертів до Ізраїлю, а домовленості про військове співробітництво з країнами Близького Сходу не передбачають участі українських військових у війні США та Ізраїлю проти Ірану.