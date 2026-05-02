        Події

        Сьогодні вдень Сили оборони знешкодили 220 ворожих БПЛА з 227

        Віктор Алєксєєв
        2 Травня 2026 19:59
        читать на русском →
        Російські дрони сьогодні “кошмарили” харківські АЗС / Фото ДСНС
        Російські дрони сьогодні “кошмарили” харківські АЗС / Фото ДСНС

        2 травня (з 08:00 по 19:00) противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 135 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 220 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.
        Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини