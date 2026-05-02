ДСНС показала наслідки сьогоднішніх атак по Харкову

Вранці ворог атакував Харків та область ударними БпЛА — зафіксовано влучання у кількох районах міста та громадах області. Виникло 8 осередків пожеж.

У Салтівському районі горів резервуар з газом на території АЗС та трава — без постраждалих.

У Основ’янському районі пошкоджено автосалон і автомобілі. Постраждали 3 людини, їм надано допомогу.

Реклама

Реклама

Також зафіксовано загоряння сухої трави та лісової підстилки.

В Харкові внаслідок масованої атаки росіян сталися пожежі та руйнації, є постраждалі / Фото ДСНС, Харківська ОВА

Вдень російські безпілотники знову атакували Харків. Під ударами опинилися житлові квартали та автозаправні станції у різних районах міста.

У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі. Горіли газові ємності та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Також зазнали пошкоджень будівлі та обладнання ще двох автозаправних станцій, транспортні засоби та житлові будинки.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждали 5 осіб.

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи та сапери. До ліквідації наслідків також були залучені медики та правоохоронці.