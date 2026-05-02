Зеленський за квітень провів 24 міжнародні зустрічі та здійснив візити до дев’яти країн

Президент України Володимир Зеленський протягом квітня провів 24 міжнародні зустрічі та 12 телефонних розмов, а також здійснив візити до Туреччини, Сирії, Німеччини, Норвегії, Італії, Нідерландів, Кіпру, Саудівської Аравії та Азербайджану, повідомили в Офісі президента.

В Україні глава держави приймав короля Швеції, лідерів країн-партнерів, міністрів їхніх урядів і керівників міжнародних організацій.

У Стамбулі президенти України й Туреччини домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві та обговорили реалізацію спільних проєктів у газовій інфраструктурі й можливості спільної розробки родовищ.

У Дамаску Зеленський і Ахмед аш-Шараа погодилися працювати разом для посилення безпеки та розвитку обох країн.

У Берліні президент України та федеральний канцлер Німеччини досягли домовленостей щодо підготовки Drone Deal, посилення протиповітряної оборони, оборонної співпраці та підтримки енергетики й відбудови. Було підписано десять документів на різних рівнях і ще шість — між оборонними компаніями.

В Осло Зеленський і Йонас Гар Стере підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки, зробивши перший крок до реалізації Drone Deal.

У Римі сторони домовилися опрацювати деталі Drone Deal і обговорили співпрацю у виробництві засобів ППО.

У Мідделбурзі президент України та прем’єр-міністр Нідерландів підписали Спільну заяву щодо початку роботи над Drone Deal, а також документ про спільне виробництво. Домовлено про співпрацю у сфері захисту та відновлення енергетики.

На Кіпрі ухвалили рішення щодо розблокування фінансового пакету підтримки України на 90 млрд євро та затвердили 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Також досягнуто домовленостей із трьома країнами про непублічні внески до програми PURL на 350–400 млн євро.

У Джидді Зеленський і спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили подальший розвиток співпраці у сферах безпеки, енергетики та інфраструктури.

У Габалі під час візиту до Азербайджану було підписано шість двосторонніх документів, зокрема щодо співпраці в оборонно-промисловому комплексі.

Серед оголошених у квітні пакетів підтримки: Бельгія виділила 75 млн євро на чеську ініціативу, 75 млн євро на німецьку ініціативу ППО та 85 млн євро на коаліцію дронів; Велика Британія надала найбільший цьогоріч пакет підтримки у сфері дронів; Естонія — 13 млн доларів на програму PURL; Канада — 15 млн доларів до фонду NSATU, 42 млн доларів на чеську ініціативу та 17 млн доларів на інженерне обладнання; Литва — 39 млн євро на чеську ініціативу та 29 млн доларів до PURL; Нідерланди — 248 млн євро на виробництво дронів.

Німеччина погодила передачу кількох сотень ракет до систем Patriot, постачання 36 пускових установок IRIS-T, 300 млн євро на далекобійні засоби ураження українського виробництва та запуск спільного виробництва дронів mid-strike з використанням штучного інтелекту.

Норвегія оголосила про 560 млн доларів на забезпечення бригад дронами та 150 млн доларів на логістичний хаб, а США — про внесок у 100 млн доларів на ремонт пошкодженого конфайнменту Чорнобильської АЕС.