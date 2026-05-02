Трамп образився на Європу: США виводять 5 тисяч військових із Німеччини

Сполучені Штати вирішили вивести 5 тисяч військових із Німеччини на тлі загострення відносин із європейськими союзниками. Рішення пов’язують із розбіжностями щодо війни з Іраном та критикою з боку Берліна.

Як повідомляє Reuters, США виведуть 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини, заявив Пентагон, на тлі поглиблення розколу між президентом США Дональдом Трампом і європейськими союзниками через війну з Іраном.

Раніше Трамп пригрозив скороченням контингенту після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який заявив, що Іран «принижує» США під час переговорів і поставив під сумнів стратегію Вашингтона.

У Пентагоні зазначили, що виведення військ триватиме від шести до дванадцяти місяців. Нині в Німеччині розміщено близько 35 тисяч американських військових — це найбільший контингент США в Європі.

За словами представника оборонного відомства, скорочення поверне чисельність американських сил у Європі приблизно до рівня, який був до 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рішення також пов’язують із прагненням адміністрації США зробити Європу основним гарантом безпеки на континенті. Водночас воно підкреслює готовність Трампа реагувати на заяви союзників, які у Вашингтоні вважають неконструктивними.

Минулого тижня Reuters повідомляло про внутрішній лист Пентагону, в якому розглядалися варіанти покарання союзників по НАТО за недостатню підтримку операцій США у війні з Іраном, включно з можливим призупиненням участі Іспанії в альянсі.

Наразі невідомо, чи будуть подальші скорочення військової присутності США в Європі. Сам Трамп заявив, що «ймовірно» розгляне можливість виведення військ з Італії та Іспанії.

Раніше він також погрожував запровадити повне торговельне ембарго проти Іспанії після відмови дозволити використання своїх баз і повітряного простору для ударів по Ірану.

Крім того, Трамп мав розбіжності з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо війни з Іраном і публічно критикував Папу Лева.

Президент США також дорікав союзникам по НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для розблокування Ормузької протоки, яка залишається фактично закритою через конфлікт.

Канцлер Мерц, своєю чергою, заявляв, що Німеччину та інші європейські країни не поінформували перед початком ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, і він висловлював скептицизм щодо цього конфлікту безпосередньо Трампу.

У Берліні також наголошують, що Німеччина активно підтримує США, зокрема дозволяючи використання баз і повітряного простору, а також приймає великий військовий госпіталь у Ландштулі.

Водночас експерти попереджають, що скорочення військ може ще більше поглибити розбіжності між США та Європою та підштовхнути європейські країни до збільшення оборонних витрат.