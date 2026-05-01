В умовах триваючої війни та економічної нестабільності в Україні багато громадян переглядають свої фінансові стратегії. Одним із помітних трендів останніх років стало активне інвестування в закордонну нерухомість. Це не лише спосіб зберегти капітал, а й можливість диверсифікувати ризики.

За даними різних міжнародних агентств, у 2025–2026 роках попит на об'єкти за кордоном серед українців зріс на десятки відсотків. Особливо помітний інтерес до країн ЄС, де діють більш стабільні правові системи та зрозумілі механізми захисту інвестицій. Все частіше покупці вивчають пропозиції через спеціалізовані платформи, де можна порівняти ринки різних країн і підібрати об'єкт під конкретні цілі — від оренди до отримання ВНП.

Чому українці обирають закордонну нерухомість

Причин такого інтересу кілька, і вони цілком прагматичні:

захист заощаджень від валютних коливань

можливість отримувати дохід від оренди в євро

перспективи отримання посвідки на проживання

більш передбачувана податкова політика

диверсифікація активів

Крім того, багато хто розглядає купівлю житла за кордоном як «план Б» на випадок подальшої ескалації або тривалої нестабільності.

Згідно з оцінками європейських рієлторських асоціацій, українці входять до числа найактивніших покупців нерухомості в окремих регіонах Центральної та Східної Європи. При цьому середній бюджет угоди варіюється від 80 до 200 тисяч євро — це сегмент доступного житла, який підходить як для інвестицій, так і для особистого проживання.

Окремим фактором стало збільшення кількості українців, які вже проживають за кордоном тимчасово або на постійній основі. Для них купівля нерухомості стає логічним кроком — замість оренди вони обирають інвестування у власне житло. Це особливо актуально в країнах із високою орендною платою.

Ще один важливий момент — зростання довіри до європейських ринків після кризових років. Навіть на тлі глобальної економічної турбулентності країни ЄС демонструють відносно стабільну динаміку цін на нерухомість. Це робить такі вкладення більш передбачуваними порівняно з внутрішнім ринком України.

Популярні напрямки: від Польщі до Словенії

Традиційно високим попитом користуються Польща, Чехія та Німеччина. Однак останніми роками увага зміщується і на менш очевидні ринки. Наприклад, зростає інтерес до Балканського регіону.

Окремої уваги заслуговує нерухомість в Словенії. Ця країна поєднує стабільну економіку, високий рівень життя та порівняно помірні ціни на житло порівняно із Західною Європою. Середня вартість квадратного метра тут нижча, ніж в Австрії чи Італії, але інфраструктура та якість життя залишаються на високому рівні.

Переваги словенського ринку:

стабільна правова система ЄС

розвинена туристична галузь

високий попит на оренду

екологічно чисте середовище

зручне географічне розташування

За даними місцевих аналітиків, дохідність від оренди в Словенії може досягати 4–6% річних, що робить такі інвестиції конкурентними порівняно з банківськими інструментами.

Окрім Словенії, українці також активно розглядають Іспанію, Португалію та Туреччину. Ці країни приваблюють м’якшим кліматом, розвиненою туристичною інфраструктурою та можливістю здавати житло в короткострокову оренду. У деяких регіонах дохідність може бути вищою, ніж у Центральній Європі, але і ризики сезонності тут більші.

Експерти зазначають, що вибір країни часто залежить від мети купівлі. Якщо йдеться про збереження капіталу — перевагу віддають стабільним ринкам ЄС. Якщо ж основний акцент на дохідності — інвестори готові розглядати більш динамічні, але менш передбачувані регіони.

Ризики і на що звертати увагу

Попри очевидні переваги, інвестиції в закордонну нерухомість потребують уважного підходу. Основні ризики пов’язані з юридичними нюансами, податками та особливостями конкретного ринку.

Перед купівлею важливо:

перевірити статус об’єкта та документи

вивчити місцеве законодавство

врахувати додаткові витрати (податки, обслуговування)

оцінити ліквідність нерухомості

розуміти перспективи регіону

Також варто враховувати валютні ризики. Хоча дохід формується в євро або іншій стабільній валюті, коливання курсів можуть впливати на кінцеву дохідність при перерахунку в гривню. Це особливо важливо для інвесторів, які планують повертати кошти в Україну.

Окремої уваги потребує питання управління нерухомістю. Якщо об’єкт купується для здачі в оренду, важливо заздалегідь продумати, хто займатиметься обслуговуванням, пошуком орендарів і вирішенням поточних питань. У багатьох країнах існують керуючі компанії, але їхні послуги також впливають на підсумковий прибуток.

Ще один фактор — зміни законодавства. У деяких країнах ЄС періодично посилюються правила для іноземних інвесторів, включно з податками або обмеженнями на купівлю. Тому важливо відстежувати актуальні умови перед укладенням угоди.

Загалом тренд на купівлю закордонної нерухомості серед українців у 2026 році виглядає стійким. Це вже не просто реакція на кризу, а усвідомлена стратегія управління особистими фінансами. І, судячи з динаміки попиту, інтерес до таких інвестицій лише зростатиме.