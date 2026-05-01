Lufthansa знайшла зниклий “Оскар” російського режисера: що відомо

Авіакомпанія Lufthansa повідомила, що знайшла статуетку “Оскар”, яку російський режисер Павло Таланкін отримав за стрічку “Містер Ніхто проти Путіна”. Нагорода зникла під час його перельоту з Нью-Йорка до Франкфурта.

Про це пише Deutsche Welle.

У компанії зазначили, що провели внутрішній пошук “із максимальною ретельністю та терміновістю”. Згодом Lufthansa повідомила, що статуетка перебуває у Франкфурті.

Авіакомпанія пообіцяла повернути нагороду власнику “якомога швидше”.

Водночас у Lufthansa не пояснили, як саме статуетка зникла на борту літака, додавши, що внутрішня перевірка обставин інциденту триває.

У компанії також перепросили власника нагороди через інцидент.