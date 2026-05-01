Суд у справі про вбивство Андрія Парубія: дружина загиблого просить не допустити обміну обвинуваченого до РФ

1 травня у Франківському районному суді Львова відбулося засідання у справі про вбивство колишнього спікера Верховної ради Андрія Парубія, під час якого зачитали обвинувальний акт. Обвинувачений Михайло Сцельніков визнав свою вину лише за частиною інкримінованих йому статей.

Про це пише Суспільне Львів.

Сьогодні у суді зачитали обвинувальний акт щодо Михайла Сцельнікова. Йому інкримінують державну зраду, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, посягання на життя державного діяча, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України.

На запитання судді, чи визнає він себе винним, обвинувачений відповів: “Залежно у чому”.

Сцельніков визнав себе винним у вбивстві Андрія Парубія, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації, а також у носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Сторона потерпілих заявила цивільний позов на 15 мільйонів гривень. Йдеться про стягнення по 7,5 мільйона гривень моральної шкоди на користь дружини загиблого Уляни Парубій та доньки Ярини Парубій. На запитання, чи визнає він цей позов, Сцельніков відповів: “Мені все рівно”.

Під час вступної промови обвинувачений заявив, що мав дві мети — помститися та знайти сина. Також він згадав про зникнення 200 доларів і прокоментував обвинувачення у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ, заявивши, що на нього "вплинув особисто пан президент Володимир Олександрович Зеленський".

“А зараз розкажу чому і коли це відбулося. А відбулося це в 2014 році, коли наш “95-й квартал” приїхав в місто Горлівку. На той час, як ви розумієте місто, всі кажуть, що воно було окуповане. “95-й квартал”, ну це звичайно ж, ми не можемо сказати, що це співпраця нашого президента. Хто ж таке скаже? Після того відбулася пресконференція. Комусь цікаво, то він може загуглити”, — каже обвинувачений.

Дружина загиблого Уляна Парубій у своїй вступній промові попросила суд не допустити обміну обвинуваченого до Росії.

“Хочу, щоб у цьому суді було доведено, що саме ця особа холоднокровно розстріляла мого чоловіка. Я сподіваюся, що вина і особа вбивці буде встановлена неспростовно, не залишаючи ні в кого жодних сумнівів”, — сказала вона.

Суд визначив порядок дослідження доказів: спочатку розглядатимуть письмові докази, далі допитають свідків, потерпілих та обвинуваченого, після чого дослідять характеризуючі матеріали, речові докази та процесуальні витрати.

Наступне засідання призначили на 22 травня.