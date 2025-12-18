Суд у Львові продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія

Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному у вбивстві народного депутата України, голови Верховної Ради у 2016–2019 роках Андрія Парубія. Як повідомляє «Радіо Свобода», арешт продовжено до 15 лютого 2026 року.

Прокурор львівської обласної прокуратури Назар Марків заявив, що під час огляду одного з вилучених телефонів підозрюваного було знайдено файл із зазначенням місця, де сховано знаряддя злочину. Підозрюваний львів’янин Михайло Сцельніков, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив факт убивства та зазначив, що спілкувався з куратором, намагаючись знайти сина, який зник безвісти на війні.

16 грудня СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про виявлення і вилучення пістолета, з якого було вбито Андрія Парубія. За даними ОГП, зброю намагалися приховати у спеціально облаштованому схроні; експертизи підтвердили, що смертельний постріл було здійснено саме з цього пістолета, на якому також виявили сліди ДНК вбивці.

За даними слідства, вбивця здійснив вісім пострілів, після чого втік і заховав пістолет. На запитання про мотив підозрюваний заявив, що «вся влада винна» і що для нього не мало значення походження зброї.