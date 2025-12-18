Голова НБУ пообіцяв особисто доставити бійцю з ампутованими кінцівками картку, яку не зміг видати ПриватБанк

У ПриватБанку не змогли оформити картку 20-річному бійцю, якому ампутували обидві руки та ноги після поранень, отриманих у боях на Харківщині. Причина – вимога банку тримати картку в руках для фото.

Про це повідомила офіцерка ЦВС 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та командирка першої в Україні патронатної служби “Янголи” Олена “Гайка” Толкачова.

За її словами, 20-річний військовий прибув до одного з київських відділень ПриватБанку у супроводі медичного куратора патронатної служби “Янголи”.

Боєць втратив усі кінцівки під час виконання бойового завдання на Харківщині та має високі ампутації. Хлопцю мали відновити картку, адже телефон з усіма даними був втрачений у бою. На нову пластикову картку захисникові мали б надійти державні виплати.

“Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: “Візьміть її в руки, і потримайте біля обличчя для фото”. У людини немає рук. Немає рук – немає картки”, – написала Толкачова.

Військова зазначила, що у банку заявили, що тримати картку іншій людині не можна та запропонували оформлення довіреності та видачу картки на ім’я медичного куратора.

“Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук. Соромно було комусь? Шукали рішення? Проявили людяність? Ні. Процедури важливіші за людину, яка за них воювала”, – йдеться в публікації.

Поранений вирішив чекати на протез руки, місяці, можливо, рік, без грошей, які держава йому винна.

“Ми це так не залишимо. Держава, банки й бюрократія мають повернутися обличчям до війська. Бо інакше – це зрада, а не просто ідіотизм”, – підкреслила Толкачова.

Голова НБУ Андрій Пишний відреагував на ситуацію та заявив, що особисто доставить картку бійцю, а також пообіцяв “реакцію та висновки”.

“Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас”, – йдеться в повідомленні.

У Приватбанку вибачилися, назвали ситуацію неприпустимою та запропонували оплатити військовому лікування та протезування.

“Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Нам шкода, що ця ситуація стала можливою. Якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку”, – йдеться в заяві банку.