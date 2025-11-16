“Квартал 95” через скандал з Міндичем скасовує участь запрошених артистів у концертах 6–7 грудня

Студія «Квартал 95» заявила, що концерти 6–7 грудня відбудуться без участі запрошених артистів. Там пояснили, що зробили це рішення на тлі корупційного скандалу навколо співзасновника Тимура Міндича, аби не наражати гостей на зайвий інформаційний тиск.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці студії. У «Кварталі 95» підкреслюють, що колектив працює вже понад 20 років, створюючи гумор та підтримуючи українців у найскладніші часи.

У заяві наголошено, що студія не має стосунку до бізнесів своїх акціонерів чи політичних процесів, а нинішні події не мають прямого зв’язку з творчою діяльністю команди. «Квартал 95» заявив, що не дозволить втягувати себе у політичні маніпуляції та й надалі працюватиме для своєї аудиторії.

При цьому у студії пояснили, чому змінили афішу концертів 6–7 грудня: запрошені артисти цього разу не виступатимуть. Причина — «не бажання наражати їх на зайвий інформаційний тиск» через скандал.

Команда закликала глядачів прийти на концерти, де «мовою творчості та чесного гумору» висловить свою позицію щодо ситуації.