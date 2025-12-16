У Гаазі підписали Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

У Гаазі відбулося підписання Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Участь у дипломатичній конференції взяв президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив Офіс Президента України.

Під час заходу Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України, українського народу та права держави на самозахист. Він наголосив, що створення таких механізмів мало відбутися значно раніше, з огляду на агресивні дії Росії.

Президент закликав зберігати тиск на РФ доти, доки триває окупація українських територій, українці перебувають у полоні, а викрадені Росією українські діти не повернуться додому. За його словами, Росія має відчути наслідки своїх дій.

Глава держави також підкреслив важливість запуску всіх компенсаційних механізмів — від Реєстру збитків і Компенсаційної комісії до фактичних виплат — за умови сильної та достатньої міжнародної підтримки.

Премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що без правосуддя не може бути справедливого й тривалого миру, та наголосив, що після досягнення миру Україна й надалі може розраховувати на підтримку Нідерландів і партнерів.

Від імені України Конвенцію підписав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе назвав документ унікальним міжнародним незалежним механізмом і зазначив, що в перший день роботи Конвенцію підпишуть 35 держав.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила на важливості продовження підтримки України та зазначила, що створення Комісії має значення для людей, які втратили рідних, домівки та зазнали незворотних змін унаслідок війни.