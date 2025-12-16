        Політика

        Перемир’я на Різдво не буде: РФ відкинула пропозицію припинення вогню

        Галина Шподарева
        16 Грудня 2025 13:13
        читать на русском →
        Дмитро Пєсков / Фото: Deutsche Welle
        Дмитро Пєсков / Фото: Deutsche Welle

        Росія відкинула можливість встановлення різдвяного перемирʼя, ідею якого підтримують Україна та США. Мовляв, “хочуть миру, а не перемир’я”.

        Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

        За словами Пєскова, РФ нібито “хоче миру”, а не перемирʼя, яке дасть Україні перепочити, “щоб підготуватися до продовження війни”.

        Реклама
        Реклама

        “РФ хоче зупинити війну і гарантувати мир, не готова брати участь в підміні виходу на угоду миттєвими рішеннями”, — сказав прессекретар російського диктатора.  

        Також у Кремлі заявили, що не бачили текст спільної заяви лідерів ЄС щодо гарантій безпеки Києву, тому коментувати публікації на цю тему не будуть.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини