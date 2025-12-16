Безугла заблокувала трибуну Ради та влаштувала штовханину: чого вимагає

16 грудня у Верховній Раді нардепка Мар’яна Безугла заблокувала парламентську трибуну та влаштувала штовханина з народним депутатм Сергієм Тарутою.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Депутат Сергій Тарута намагався розблокувати доступ до трибуни – зривав наліплені Безуглою стрічки та вступив з нардепкою у перепалку, під час якої й сталася штовханина.

Заблокувавши роботу парламенту, Мар’яна Безугла висунула низку вимог: негайне проведення військової реформи та відставка Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Про намір блокувати “всю діяльність парламенту” Безугла оголосила 8 грудня у своїх соцмережах. Вона попередила, що зриватиме розгляд будь-яких законопроєктів через правки та процедурні моменти, доки її кадрова вимога не буде виконана.

“Попереджаю: блокування трибуни, правки на підтвердження, процедури — усе, безвідносно до законопроєктів, які ставляться, мої дії будуть однаковими. Допоки не звільнять Сирського”, — написала Безугла.

Свою позицію депутатка аргументує відсутністю змін у війську на тлі просування росіян на фронті.

Безугла також звернулася до Володимира Зеленського із закликом не ігнорувати ситуацію з обороною країни, наголосивши, що “поки Сирський та його блазні на посаді — зміни неможливі”.