Американські посадовці стверджують, що близько 90% питань між США та Україною вже узгоджені

Після двох днів інтенсивних переговорів між Україною, США та європейськими партнерами сторони досягли суттєвого прогресу щодо гарантій безпеки для України, однак питання територій залишається невирішеним. Про це в понеділок повідомили американські посадовці, пише Axios.

За їхніми словами, Вашингтон прагне якнайшвидше узгодити позицію з Києвом, щоб представити узгоджений план російській стороні. Ключовими точками напруги протягом кількох тижнів консультацій залишалися формат гарантій безпеки для України з боку США та європейських союзників, а також майбутні лінії контролю після завершення війни.

Американська сторона зазначає, що переговори щодо гарантій безпеки наблизилися до фінальної стадії. Йдеться про механізм, заснований на статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас президент України Володимир Зеленський, який протягом двох днів провів у Берліні загалом сім годин переговорів з радниками президента США, підтвердив, що позиції сторін щодо територіального питання залишаються різними.

Реклама

Реклама

За даними джерел, американський план передбачає відведення українських військ із приблизно 14% території Донбасу, які нині контролює Україна, але на які претендує Росія. Згідно з останньою версією документа, ці райони пропонується перетворити на демілітаризовану «вільну економічну зону». Зеленський публічно поставив під сумнів життєздатність такої ідеї, наголосивши, що після відведення українських військ Росія може просто зайти на ці території. Він також заявив, що рішення щодо можливих територіальних поступок може ухвалювати лише народ України, зокрема через референдум.

Після завершення переговорів у Берліні президент України зазначив, що не вважає, ніби США «вимагають» від України передачі територій, а лише передають позицію Росії. Джерела описують дискусії навколо цього питання як складні. Водночас у Вашингтоні підкреслюють, що остаточне рішення щодо територій залишається за Україною, але попереджають: пропозиція США, включно з найсильнішими на сьогодні гарантіями безпеки, не буде актуальною безстроково.

Американські посадовці стверджують, що близько 90% питань між США та Україною вже узгоджені, тоді як решта потребує технічного доопрацювання. Наступний раунд консультацій може відбутися вже цими вихідними у США за участі військових експертів і робочих груп.

За словами американських представників, українська та європейська сторони були здивовані готовністю США запропонувати настільки потужні гарантії безпеки і вважають, що Росія може на них погодитися. Водночас Зеленський наголосив, що хоче чіткого розуміння механізмів дії цих гарантій перед ухваленням будь-яких рішень щодо територій.

У Києві та європейських столицях побоюються, що Україна може піти на болісні компроміси, але Росія зрештою відмовиться від угоди або вимагатиме нових поступок.