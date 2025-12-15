Харків’янку – учасницю схеми торгівлі дітьми – екстрадували з Німеччини

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва забезпечили екстрадицію з Німеччини мешканки Харкова, яка є учасницею злочинної організації, пов’язаної з торгівлею людьми під прикриттям програм сурогатного материнства. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

До складу злочинної організації входили 12 осіб, серед яких керівники та працівники медичних клінік у Києві та Харкові / Фото Офіс Генпрокурора

За даними слідства, підозрювана працювала адміністраторкою медичної клініки та брала участь у вербуванні жінок, переважно з Харківської області. Потерпілих вводили в оману, запевняючи, що вони народжуватимуть дітей для подружніх пар, а їхня участь обмежиться виношуванням і пологами.

Насправді після народження дітей жінок змушували реєструвати новонароджених на своє ім’я та підписувати документи на вивезення немовлят за кордон. У разі відмови їм погрожували та шантажували, зокрема неповною виплатою обіцяної винагороди.

Слідство встановило, що до складу злочинної організації входили 12 осіб, серед яких керівники та працівники медичних клінік у Києві та Харкові, менеджери, адміністратори й адвокат. Під виглядом сурогатного материнства вони тривалий час продавали новонароджених дітей іноземцям із країн, де така практика заборонена.

Вартість так званих послуг становила від 50 до 70 тисяч євро за одну дитину, тоді як сурогатним матерям виплачували близько 12 тисяч євро.

У серпні 2023 року всім учасникам злочинної організації повідомили про підозру за фактами торгівлі людьми та участі у злочинній організації. Підозрювану та ще трьох спільників оголосили в державний і міжнародний розшук.