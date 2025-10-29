Німеччина екстрадувала до України учасника наркоорганізації, яка торгувала метамфетаміном

Німеччина видала Україні громадянина, підозрюваного в участі у злочинній організації у складі 11 учасників, яка займалася виготовленням та збутом психотропної речовини метамфетамін на території Дніпра.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У 2019 році чоловікові повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту, а також незаконному придбанні та зберіганні обладнання для їх виготовлення (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 313 КК України).

Реклама

Реклама

Він тривалий час переховувався від слідства та був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу.

У червні цього року підозрюваного затримано у Німеччині. За результатами розгляду запиту української сторони компетентні органи Німеччини прийняли рішення про його видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

20 жовтня підозрюваного екстрадували до України та доставили до місця попереднього тримання під вартою.

За клопотанням прокурорів судом до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а обвинувальний акт скеровано до суду.