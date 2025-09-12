Німеччина екстрадувала до України експосадовця МВС, якого підозрюють у махінаціях з елітними автівками

До України екстрадували колишнього посадовця УДАІ в Черкаській області, який підозрюється у незаконній легалізації автомобілів преміумкласу. Його затримали в Німеччині після майже десяти років розшуку та доставили через пункт пропуску “Краківець”.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, восени 2015 року посадовця викрили на незаконному переоформленні автомобіля преміального класу з використанням підроблених документів та зміненням номера кузова.

“Тільки цією оборудкою він завдав понад мільйонних збитків потерпілим, за цінами 2015 року. Після викриття фігурант встиг виїхати з України та перебував на території Німеччини”, — розповіли в ДБР.

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема у зловживанні владою та службовому підробленні. Посадовця було оголошено у міжнародний розшук з обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після отримання працівниками ДБР уточнюючих даних щодо його місця перебування та передачі інформації міжнародним партнерам його було затримано німецькими правоохоронцями. Після розгляду запиту Офісу Генерального прокурора влада ФРН ухвалила рішення про його екстрадицію. Чиновника одразу затримали після передачі в Україну, а суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Експосадовець підозрюється в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів — ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.