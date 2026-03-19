Росія планує мобілізувати ще 409 тисяч військових — Сирський

Росія у 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. У ЗСУ заявляють, що це свідчить про підготовку до подальшої агресії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія у 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. За його словами, це означає, що ворог не відмовляється від своїх намірів і готується до подальшої агресії проти України.

Він також зазначив, що з покращенням погодних умов спостерігається зростання активності противника на фронті.

Сирський повідомив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

За його словами, було заслухано доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Під час наради визначили проблемні питання, а також конкретні рішення і терміни їх виконання.

Головнокомандувач наголосив, що від якості та швидкості виконання цих робіт залежить не лише стійкість оборони, а й життя українських військових.

Він подякував військовим, інженерам та представникам місцевої влади, які працюють над зміцненням оборони України.