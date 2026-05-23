Генштаб розкрив значення уражених терміналів “Шесхарис” та “Грушова” для армії РФ

Сили оборони України у ніч проти 23 травня завдали ударів по нафтовому терміналу “Шесхарис” та нафтобазі “Грушова” у Новоросійську, оскільки ці об’єкти забезпечують військову логістику армії РФ та використовуються для експорту нафти.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі заявили, що “Шесхарис” є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі та входить до системи ПАТ “Транснефть”.

Пропускна спроможність терміналу становить до 75 мільйонів тонн нафти на рік, а резервуарний парк сягає приблизно 1,28 млн кубометрів.

“Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії рф”, — зазначили у Генштабі.

Українські військові підтвердили влучання та пожежу на території терміналу.

Також у районі Новоросійська була уражена перевальна нафтобаза “Грушова”.

У Генштабі назвали її ключовою складовою комплексу “Шесхарис” та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня Росії.

Загальна місткість резервуарів “Грушової” оцінюється приблизно у 1,2–1,4 млн кубометрів.

“Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора”, — наголосили у ЗСУ.

Окрім цього, в акваторії Чорного моря Сили оборони уразили район базування так званого “тіньового флоту” РФ.

За даними Генштабу, підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.

Також українські військові уразили вузли зв’язку російських військ у Красноріченському на Луганщині та у Смілому Запорізької області, склад матеріально-технічних засобів у Фролівському та склад боєприпасів у Пречистівці Донецької області.

У Генштабі заявили, що Сили оборони й надалі “системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів”.