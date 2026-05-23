Кабмін змінив правила бронювання: що тепер потрібно бізнесу

Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Влада обіцяє зробити систему більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зміни стосуються підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

Одним із ключових нововведень стало підвищення вимог до рівня зарплати для бронювання працівників.

Тепер для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника середня зарплата має бути не меншою за три мінімальні зарплати — 25 941 грн.

Для підприємств на прифронтових територіях залишили пом’якшені умови — не менше 2,5 мінімальної зарплати, тобто 21 618 грн.

Також уряд змінив правила обліку працівників у квоті бронювання.

Працівники, які вже мають відстрочку від мобілізації, а також сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним місцем роботи.

У Мінекономіки пояснили, що це має унеможливити штучне збільшення кількості працівників, яких можна забронювати.

Крім того, міністерства, центральні органи влади та обласні військові адміністрації повинні протягом місяця заново затвердити критерії визначення критично важливих підприємств за погодженням із Міноборони та Мінекономіки.

Упродовж трьох місяців також планують переглянути статус усіх підприємств, які вже мають критичний статус.

Водночас уряд наголосив, що на час перехідного періоду чинне бронювання працівників та статус критично важливих підприємств залишатимуться дійсними.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що зміни мають допомогти зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою критично важливого бізнесу під час війни.