Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Їх пропонують продовжити ще на 90 днів — з 4 травня 2026 року.

Як повідомляє Головне в Україні, на сайті Верховної Ради України, зареєстровано проєкт закону №15197 від 27 квітня 2026 року «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”».

Також зареєстровано законопроєкт №15198 від 27 квітня 2026 року «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”».

Обидва документи подані президентом України Володимиром Зеленським як суб’єктом законодавчої ініціативи та належать до сфери безпеки і оборони.

Згідно з проєктами, строк дії воєнного стану та мобілізації пропонується продовжити з 4 травня 2026 року ще на 90 днів.