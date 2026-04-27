У Харкові біля магазину прогримів вибух: на місці знайшли запал від гранати

У Харкові в Салтівському районі стався вибух біля супермаркету. Постраждалих немає, поліція встановлює причетних до інциденту.

У Салтівському районі Харкова стався вибух біля супермаркету / Фото: Нацполіція

Як повідомили в Поліції Харківської області, виклик про вибух надійшов 26 квітня о 19:15. Подія сталася біля магазину на вулиці Тракторобудівників.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала пошкодження скляних дверей на вході до підвального приміщення супермаркету. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

За попередніми даними, на місці виявили та вилучили запал від гранати. Експерти встановлюють тип вибухового пристрою.

Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вибуху.