Українські лікарі навчають німецьких колег працювати в умовах війни

Українські лікарі прибули до Німеччини для обміну досвідом з місцевими колегами. Вони не лише навчаються новим методам лікування, а й передають знання роботи в умовах війни.

Про це повідомляє DW.

Медики з Дніпра, серед яких Олексій Виноградов, з початку повномасштабної війни провели близько 58 тисяч операцій.

Як зазначив Виноградов, характер бойових дій змінився. За його словами, через використання безпілотників і запалювальних боєприпасів зросла кількість важких опіків, які потребують складного лікування.

Українські лікарі планують відкрити спеціалізоване опікове відділення безпосередньо на фронті та розраховують на експертну допомогу з боку Німеччини.

Під час перебування в Німеччині їм продемонстрували методику вирощування шкіри пацієнта з власних тканин для подальшої трансплантації на уражені ділянки.

Водночас німецькі лікарі також переймають досвід українських колег. Представниця клініки Дортмунда Фатма Топчоглу зазначила, що вони вчаться працювати в умовах обмежених ресурсів.

Після візиту до Дортмунда українські медики відвідають лікарню в Кельні. До 2031 року її планують переобладнати для реагування на кризові та воєнні сценарії — зокрема, підземний паркінг має перетворитися на відділення невідкладної допомоги на 600 ліжок у разі надзвичайної ситуації.