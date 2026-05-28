Україна отримає 16 шведських Gripen і купить ще 22 нові винищувачі

Швеція офіційно оголосила про передачу Україні 16 винищувачів Gripen серій C/D та майбутній продаж ще 22 нових літаків. Перші поставки бойових машин очікуються у 2027 році.

Про це заявили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 28 травня.

Сторони підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці на авіабазі Упсала. Документ став продовженням попереднього листа про наміри, який Україна та Швеція підписали під час попереднього візиту Зеленського.

За словами Крістерссона, Швеція безоплатно передасть Україні 16 винищувачів Gripen C/D.

“Україна чітко визначила Gripen як свій вибір і пріоритет для довгострокової повітряної оборони. І Україна хотіла б придбати найновішу модель — Gripen E/F. Україна закупить 22 моделі Gripen серії Е. Перемовини тривають і ми їх завершимо і зможемо надати ці літаки до 2030 року”, — сказав прем’єр Швеції.

Крістерссон повідомив, що поставки 16 Gripen мають розпочатися у 2027 році. Водночас Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати перші літаки раніше.

“Ми розраховуємо за наступні десять місяців отримати перші можливості, перші Gipen. Ми будемо зі свого боку робити все можливе. Думаю, що в грудні-січні отримаємо перші Gipen з нашими українськими пілотами”, — зазначив президент.

Також повідомляється, що Швеція планує замовити додаткові літаки серії Gripen E для власних потреб, щоб замінити винищувачі C/D, які передадуть Україні.