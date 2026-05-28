Офіцерів поліції судитимуть за викрадення криптопідприємців і вимагання мільйонів

Офіс генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування щодо групи осіб, до якої входили четверо колишніх працівників поліції та цивільний спільник.

За даними слідства, серед обвинувачених — колишні співробітники ГУНП в АР Крим та місті Севастополі, а також столичного підрозділу поліції. Серед них — двоє полковників поліції.

Їм інкримінують створення та участь в озброєній банді, викрадення людей, незаконне позбавлення волі, розбій, вимагання та незаконне зберігання наркотиків.

Слідство вважає, що двоє полковників організували стійке озброєне угруповання та залучили до нього інших правоохоронців і цивільного.

За версією прокуратури, основним “заробітком” банди були викрадення підприємців, пов’язаних із криптовалютним бізнесом, та вимагання грошей.

Правоохоронці встановили щонайменше чотирьох потерпілих. За даними слідства, їх відстежували, викрадали, утримували під погрозами зброї та змушували передавати гроші й підписувати розписки про неіснуючі борги.

Зокрема, одного з потерпілих у Києві, як стверджується, викрали, погрожуючи зброєю, змусили передати кошти та оформити “борг” на 5 мільйонів доларів США. Після цього його утримували та перевозили між різними локаціями.

Серед обвинувачених — колишні співробітники ГУНП в АР Крим та місті Севастополі, а також столичного підрозділу поліції / Фото: прокуратура України

Для конспірації обвинувачені використовували месенджери, службовий транспорт та представлялися правоохоронцями.

За даними слідства, загалом учасники угруповання заволоділи близько 2,2 мільйона доларів.

Діяльність групи припинили у листопаді 2025 року. Усіх фігурантів звільнили з органів поліції та обрали їм запобіжні заходи.

Матеріали кримінального провадження вже скеровані до суду.